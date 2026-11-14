Μεγάλο πλήγμα στον ΠΑΟΚ: Θλάση στον προσαγωγό υπέστη ο Μοναστηρλής

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Μοναστηρλή, ο οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το επόμενο διάστημα.

Ο νεαρός τερματοφύλακας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού στον δεξιό προσαγωγό, επιβεβαιώνοντας τους αρχικούς φόβους για τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον 20χρονο γκολκίπερ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αλέσιο Λίσι, παίρνοντας φανέλα βασικού σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις.

Με τον Γίρι Παβλένκα να παραμένει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Αντώνης Τσιφτσής αποτελεί πλέον τη βασική διαθέσιμη επιλογή του ΠΑΟΚ κάτω από τα δοκάρια.