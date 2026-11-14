· ΠΑΟΚ

Μεγάλο πλήγμα στον ΠΑΟΚ: Θλάση στον προσαγωγό υπέστη ο Μοναστηρλής

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής υπέστη θλάση στον δεξιό προσαγωγό και ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί ακόμη ένα πρόβλημα στη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Μεγάλο πλήγμα στον ΠΑΟΚ: Θλάση στον προσαγωγό υπέστη ο Μοναστηρλής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Μοναστηρλή, ο οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το επόμενο διάστημα.

Ο νεαρός τερματοφύλακας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού στον δεξιό προσαγωγό, επιβεβαιώνοντας τους αρχικούς φόβους για τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον 20χρονο γκολκίπερ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αλέσιο Λίσι, παίρνοντας φανέλα βασικού σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις.

Με τον Γίρι Παβλένκα να παραμένει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Αντώνης Τσιφτσής αποτελεί πλέον τη βασική διαθέσιμη επιλογή του ΠΑΟΚ κάτω από τα δοκάρια.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:30 SUPER LEAGUE

Μεγάλο πλήγμα στον ΠΑΟΚ: Θλάση στον προσαγωγό υπέστη ο Μοναστηρλής

20:17 GREEK BASKET LEAGUE

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ: Tα highlights από το 7Χ7 των «ασπρόμαυρων» (vid)

20:13 GREEK BASKET LEAGUE

Τρινκιέρι: «Οι παίκτες έδειξαν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα για τον ΠΑΟΚ»

20:04 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας - Μόνο με αλλαγές θα αλλάξει η κατάσταση»

20:01 GREEK BASKET LEAGUE

Βαθμολογία Basket League: Ο ΠΑΟΚ έκανε το 7-0, χαμόγελα για Ηρακλή και Δόξα Λευκάδας

19:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Πορτογαλία έκανε μία ιδιαίτερη αλλαγή στο εμβληματικό «7» του Κριστιάνο Ρονάλντο

19:44 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας - Ηρακλής 92-99: Καταιγιστικός ο Γηραιός «λύγισε» τους Πατρινούς

19:43 GREEK BASKET LEAGUE

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74: Με «μαέστρο» Καλάθη... απέδρασε από τη Θεσσαλία και παρέμεινε αήττητος

19:32 SUPER LEAGUE

Πελίστρι: «Θέλω να γίνω πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό, να βοηθήσω σε ό,τι μου ζητηθεί»

19:30 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας: Οι καλύτερες στιγμές από το τεράστιο «διπλό» των Λευκαδιτών (vid)

19:22 GREEK BASKET LEAGUE

Πήρε Γιούτοφ το Μαρούσι

19:07 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας 73-77: Σόκαραν την «Ένωση» οι τρομεροί Νησιώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας