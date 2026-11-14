Πελίστρι: «Θέλω να γίνω πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό, να βοηθήσω σε ό,τι μου ζητηθεί»

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, θέση στην οποία χρησιμοποιείται και από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στους «πράσινους». Μάλιστα, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι τόνισε πως αρχίζει να συνηθίζει να αγωνίζεται και από τη συγκεκριμένη πλευρά, επισημαίνοντας ότι ένας εξτρέμ πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται και στις δύο πτέρυγες.

Ο Πελίστρι αναφέρθηκε και στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας πως συνεχίζει να δουλεύει σκληρά, προκειμένου να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν σκέφτεται προς το παρόν το ενδεχόμενο αλλαγής ομάδας, καθώς προτεραιότητά του είναι να βοηθήσει την εθνική Ουρουγουάης και στη συνέχεια τον σύλλογό του.

Οι δηλώσεις του Πελίστρι:

«Έχω αρχίσει λίγο να συνηθίζω να παίζω και από τα αριστερά. Ως εξτρέμ πρέπει να μπορείς να παίζεις και από τις δύο πλευρές.

Σε κάθε παίκτη θα άρεσε να παίζει περισσότερο. Από την πλευρά μου, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά, να προπονούμαι έντονα, ώστε όταν έρθουν οι ευκαιρίες ή όταν παίξω με την ομάδα, να μπορώ να αποδώσω και να είμαι στο ύψος των αγώνων που έρχονται και των προκλήσεων.

Δεν το σκέφτομαι ακόμα αυτό. Πηγαίνω μέρα με τη μέρα, με το μυαλό μου σε ό,τι ακολουθεί τώρα εδώ στην Εθνική, και μετά όταν γυρίσω στην Ελλάδα, να βοηθήσω σε ό,τι μου ζητηθεί.

Γιατί, εννοείται, θέλω να γίνω πρωταθλητής και με τον σύλλογο μου. Και μετά θα δούμε, όταν έρθει η ώρα, τι θα γίνει».