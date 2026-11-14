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Νέος προπονητής της Λανς ο Ντιντιέ Ντιγκάρ

Την πρόσληψη του 40χρονου Γάλλου τεχνικού, Ντιντιέ Ντιγκάρ με συμβόλαιο έως το 2028 ανακοίνωσε η Λανς, μετά και το «διαζύγιο» με τον Γιανίκ Καουζάκ.

Νέος προπονητής της Λανς ο Ντιντιέ Ντιγκάρ
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Στην αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκονταν η Λανς, μετά και την απομάκρυνση του Γιανίκ Καουζάκ από την τεχνική ηγεσία της, έπειτα από μια καταστροφική σειρά αποτελεσμάτων, με αποκορύφωμα την ιστορική συντριβή με 9-1 από την Κόμο για την League Phase του Champions League.

To «ψάξιμο» έλαβε τέλος, καθώς η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την πρόσληψη του 40χρονου Ντιντιέ Ντιγκάρ.

Συγκεκριμένα, ο Ντιγκάρ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Θυμίζουμε πως η Λανς βρίσκεται στην 11η θέση της Ligue 1 με 13 βαθμούς, ενώ στο Champions League καταλαμβάνει την 33η θέση με τρεις βαθμούς.

Την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται την Τουλούζ και θα ψάξει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

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