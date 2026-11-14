Νέος προπονητής της Λανς ο Ντιντιέ Ντιγκάρ

Στην αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκονταν η Λανς, μετά και την απομάκρυνση του Γιανίκ Καουζάκ από την τεχνική ηγεσία της, έπειτα από μια καταστροφική σειρά αποτελεσμάτων, με αποκορύφωμα την ιστορική συντριβή με 9-1 από την Κόμο για την League Phase του Champions League.

To «ψάξιμο» έλαβε τέλος, καθώς η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την πρόσληψη του 40χρονου Ντιντιέ Ντιγκάρ.

Συγκεκριμένα, ο Ντιγκάρ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Θυμίζουμε πως η Λανς βρίσκεται στην 11η θέση της Ligue 1 με 13 βαθμούς, ενώ στο Champions League καταλαμβάνει την 33η θέση με τρεις βαθμούς.

Την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται την Τουλούζ και θα ψάξει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.