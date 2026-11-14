Κάρφωμα βγαλμένο από άλλη εποχή: Ο Μπράιαντ μιμήθηκε τον Βινς Κάρτερ (Video)

Ένα κάρφωμα που θύμισε έντονα το ιστορικό «κάρφωμα του Θανάτου» του Βινς Κάρτερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 έκανε την εμφάνισή του στη G-League, με τον Κισόν Μπράιαντ να περνά εντυπωσιακά πάνω από αντίπαλό του!

Κάρφωμα βγαλμένο από άλλη εποχή: Ο Μπράιαντ μιμήθηκε τον Βινς Κάρτερ (Video)
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Ήταν 25 Σεπτεμβρίου 2000, όταν ο Βινς Κάρτερ έγραψε ιστορία στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ, καρφώνοντας πάνω από τον ύψους 2,18 μ. Φρεντερίκ Βάις, σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του μπάσκετ.

Είκοσι έξι χρόνια αργότερα, μια παρόμοια φάση ήρθε να ξυπνήσει τις μνήμες εκείνου του απίστευτου καρφώματος. Ο Κισόν Μπράιαντ, σε αναμέτρηση της θυγατρικής ομάδας των Ατλάντα Χοκς στη G-League, έκλεψε την παράσταση, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό κάρφωμα πάνω από αντίπαλο ψηλό.

Ο 1,98 μ. Μπράιαντ πήρε φόρα, απογειώθηκε και πέρασε πάνω από τον αντίπαλό του, σε μια φάση που θύμισε σε μεγάλο βαθμό το ιστορικό κάρφωμα του Κάρτερ. Μπορεί οι συνθήκες και το επίπεδο της αναμέτρησης να ήταν διαφορετικά, ωστόσο η ομοιότητα των δύο φάσεων ήταν εντυπωσιακή.

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