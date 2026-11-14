Εθνική Ελλάδας: Με καθυστέρηση η άφιξη της «γαλανόλευκης» στον Βόλο

Στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αφήνουν πίσω τη «συντριβή» (7-0) από την Ολλανδία και στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα με τους Σέρβους.

Η «γαλανόλευκη» θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Nations League τη Δευτέρα (16/11, 21:45), στο Πανθεσσαλικό.

Η αποστολή της ομάδας ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί το Σάββατο (14/11) στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, ωστόσο η άφιξή της θα πραγματοποιηθεί με καθυστέρηση μεγαλύτερη της μίας ώρας.

Ακολούθως, οι διεθνείς θα μεταβούν στον Βόλο, όπου θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει του τελευταίου αγώνα της Εθνικής στον όμιλο του Nations League.