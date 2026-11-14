· Μύκονος · Περιστέρι

Χατζηδάκης: «Να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα, σημαντική η ώθηση που μας δίνει ο κόσμος»

Με τη Μύκονο θα αναμετρηθεί την Κυριακή (15/11, 13:00, SPORT FM TV 2) το Περιστέρι Betsson για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Χατζηδάκης: «Να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα, σημαντική η ώθηση που μας δίνει ο κόσμος»
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Οι «κυανοκίτρινοι» έχουν απολογισμό 3 νίκες και 3 ήττες ως τώρα στο πρωτάθλημα και θέλουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της έδρας για να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

«Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, την οποία την αδικεί το ρεκόρ της στη GBL. Γνωρίζουμε τη δυναμική της, έχει πολύ καλούς παίκτες, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε στο καλό momentum που έχουμε όλη τη σεζόν και να πατήσουμε πάνω στη μεγάλη νίκη που κάναμε με τη Βαρέζε, ώστε να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα» δήλωσε ο Μάνος Χατζηδάκης για την αναμέτρηση με τη Μύκονο.

«Η Μύκονος είναι μία ομάδα με ταλέντο, είναι physical, αλλά αυτά είναι στοιχεία που θεωρώ πως τα έχουμε κι εμείς. Θα προσπαθήσουμε να τα ματσάρουμε, ώστε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί» επισήμανε ο σέντερ του Περιστερίου.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον κόσμο που έδωσε μεγάλη ώθηση και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Βαρέζε στο Basketball Champions League: «Ο κόσμος για άλλη μία φορά έδειξε ότι είναι μαζί μας στον αγώνα με τη Βαρέζε όπου δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, τον χρειαζόμαστε και την Κυριακή να μας στηρίξει με τον ίδιο τρόπο και εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι όπως το έχουμε αποδείξει από την αρχή της σεζόν για να τους κάνουμε χαρούμενους».

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