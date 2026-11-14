Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κεκλεισμένων των θυρών ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League

Το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Volley League. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται απόψε (14/11, 21:15) στο κλειστό του Μετς, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με το απόλυτο τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα. Με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και εννέα βαθμούς, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Φλοίσβο, ενώ δεν έχει χάσει ακόμη σετ. Η επικράτηση απέναντι στον Ολυμπιακό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους «πράσινους», καθώς θα τους επιτρέψει να παραμείνουν στην πρώτη θέση.

Παράλληλα, το «τριφύλλι» έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό σερί εννέα διαδοχικών νικών απέναντι στον Ολυμπιακό σε επίπεδο πρωταθλήματος, ανεξαρτήτως έδρας. Η τελευταία νίκη των «ερυθρόλευκων» επί του Παναθηναϊκού στο Μετς για τη Volley League καταγράφηκε στις 2 Νοεμβρίου 2024.

Το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού, Σταύρος Κασαμπαλής, στάθηκε στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας του, αλλά και στη δυσκολία της αναμέτρησης χωρίς την παρουσία των φιλάθλων: «Η ομάδα μας από πολύ νωρίς φέτος έχει μπει δυναμικά και με την απαιτούμενη σοβαρότητα που αρμόζει για το επίπεδό μας. Είναι φυσιολογικό να παίζουμε σε όλους τους αγώνες με έξτρα πίεση, καθώς όλοι θέλουν να κερδίσουν τους δύο σερί χρονιές πρωταθλητές και μάλιστα μετά το περσινό τρεμπλ. Έρχεται ένα παιχνίδι από αυτά που ανυπομονούμε να αγωνιζόμαστε κάθε σεζόν. Είναι έξτρα δύσκολος αγώνας δίχως τις φωνές και τα συναισθήματα των φιλάθλων μας από την κερκίδα. Μας αρέσουν τα δύσκολα και μέσα από δύσκολες αναμετρήσεις έχουμε χτίσει αυτό που βλέπει ο κόσμος τα τελευταία χρόνια στο ανδρικό τμήμα βόλεϊ. Εύχομαι να κάνουμε αυτό που πρέπει κόντρα σε μια δυνατή ομάδα όπως ο Ολυμπιακός και, κατ' επέκταση, να δώσουμε ακόμα μία φορά χαρά σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν από την τηλεόραση».

Στην πλευρά του Ολυμπιακού, ζητούμενο είναι η άμεση αντίδραση μετά την ήττα από τον Φλοίσβο την προηγούμενη αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει έξι βαθμούς και βρίσκονται στην πέμπτη θέση μαζί με τον ΟΦΗ και τον Φοίνικα Σύρου, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να δείξουν τις δυνατότητές τους στη διεκδίκηση του τίτλου.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Αλμπέρτο Τζουλιάνι, υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα και την ανάγκη η ομάδα του να αφήσει πίσω την προηγούμενη εμφάνιση: «Είναι ένα σημαντικό ματς για εμάς. Είμαστε έτοιμοι για να παλέψουμε. Προερχόμαστε από ένα κακό παιχνίδι, αλλά τώρα είναι η στιγμή να σκεφτούμε μόνο αυτή την αναμέτρηση».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε κι ο διεθνής ακραίος Αλέξανδρος Ράπτης, ο οποίος έθεσε ως προτεραιότητα την επιστροφή στις καλές εμφανίσεις: «Προερχόμαστε από ένα κακό αποτέλεσμα. Δεν ήταν αυτό το πρόσωπο που θέλαμε να παρουσιάσουμε το προηγούμενο Σάββατο. Θέλουμε να αντιδράσουμε κυρίως σε ένα ντέρμπι όπως είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό. Είναι σημαντικό για εμάς να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και κυρίως στην έδρα τους. Θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε και είμαστε εδώ για να το καταφέρουμε».

Η ιστορία των ντέρμπι «αιωνίων»

Από το 1998, όταν καθιερώθηκε στο πρωτάθλημα το νέο σύστημα καταγραφής πόντων, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν αναμετρηθεί 90 φορές σε αγώνες πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το προβάδισμα στην προϊστορία με 51 νίκες, έναντι 39 των «πράσινων». Ωστόσο, το πρόσφατο σερί των εννέα διαδοχικών νικών ανήκει στον Παναθηναϊκό.