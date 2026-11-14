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Προχώρησε σε αλλαγή ο Ολυμπιακός: Τζόουνς αντί Μοντέρο στη λίστα ξένων της GBL

Ο Ολυμπιακός σε αλλαγή στη λίστα ξένων επαναφέροντας τον Ταϊρίκ Τζόουνς στη θέση του τραυματία, Γιάν Μοντέρο – Εκτός με Άρη και Καρδίτσα ο Αμερικανός σέντερ.

Προχώρησε σε αλλαγή ο Ολυμπιακός: Τζόουνς αντί Μοντέρο στη λίστα ξένων της GBL
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Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε τροποποίηση της λίστας των ξένων παικτών που έχει δηλώσει για τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να επαναφέρουν τον Τζόουνς στη σχετική λίστα, καθώς ο Μοντέρο αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τον Μάιο.

Αξίζει να υπογραμμίζουμε, πάντως, ότι ο Αμερικανός σέντερ δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Ο 29χρονος ψηλός έχει ακόμα δύο αγωνιστικές να εκτίσει από την ποινή των επτά αγώνων που του είχε επιβληθεί από την περσινή σεζόν. Συγκεκριμένα, θα απουσιάσει από τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με τον Άρη (15/11) και την Καρδίτσα (22/11), στο πλαίσιο της 7ης και της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL αντίστοιχα.

Μετά την αντικατάσταση του Μοντέρο από τον Τζόουνς, η λίστα των ξένων του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα αποτελείται από τους Κόντ Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Ουόρντ, Εμπάι Εντζάι, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ.

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