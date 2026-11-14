Ελλάδα – Σερβία: Elite διαιτητής στην αναμέτρηση της Εθνικής στο Nations League
Η UEFA επέλεξε τον Άγγλο Elite ρέφερι, Μάικλ Όλιβερ, για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Nations League.
Τον Μάικλ Όλιβερ επέλεξε η UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (16/11, 21:45).
Ο 41χρονος Άγγλος διαιτητής, που ανήκει στην κατηγορία Elite, έχει σημαντική παρουσία τόσο στην Premier League όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μάλιστα, στην πρόσφατη δραστηριότητά του περιλαμβάνεται κι η αναμέτρηση Μαρσέιγ – Ολυμπιακός για το Europa League.
LIVE MATCH: Ελλάδα – Σερβία (16/11, 21:45)
Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που ο Όλιβερ θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας. Στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις που είχε διευθύνει, η «γαλανόλευκη» γνώρισε ισάριθμες ήττες: 3-0 από την Ολλανδία το 2023 και 3-1 από τη Δανία το 2025.
Στο πλευρό του στο Πανθεσσαλικό θα βρίσκονται οι Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Άντριου Μάντλεϊ. Στο VAR θα είναι οι Στιούαρτ Άτγουελ και Πίτερ Μπανκς.