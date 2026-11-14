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Ελλάδα – Σερβία: Elite διαιτητής στην αναμέτρηση της Εθνικής στο Nations League

Η UEFA επέλεξε τον Άγγλο Elite ρέφερι, Μάικλ Όλιβερ, για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Nations League.

Ελλάδα – Σερβία: Elite διαιτητής στην αναμέτρηση της Εθνικής στο Nations League
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Τον Μάικλ Όλιβερ επέλεξε η UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (16/11, 21:45).

Ο 41χρονος Άγγλος διαιτητής, που ανήκει στην κατηγορία Elite, έχει σημαντική παρουσία τόσο στην Premier League όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μάλιστα, στην πρόσφατη δραστηριότητά του περιλαμβάνεται κι η αναμέτρηση Μαρσέιγ – Ολυμπιακός για το Europa League.

LIVE MATCH: Ελλάδα – Σερβία (16/11, 21:45)

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που ο Όλιβερ θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας. Στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις που είχε διευθύνει, η «γαλανόλευκη» γνώρισε ισάριθμες ήττες: 3-0 από την Ολλανδία το 2023 και 3-1 από τη Δανία το 2025.

Στο πλευρό του στο Πανθεσσαλικό θα βρίσκονται οι Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Άντριου Μάντλεϊ. Στο VAR θα είναι οι Στιούαρτ Άτγουελ και Πίτερ Μπανκς.

OLIVER
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