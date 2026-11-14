EuroLeague: Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αναδείχθηκε MVP της 11ης αγωνιστικής

Ο Λιθουανός σέντερ ήταν ο πρωταγωνιστής της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague και η εμφάνισή του κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, τού χάρισε τον τίτλο του MVP. Ο έμπειρος σέντερ οδήγησε τη Ζάλγκιρις σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη (86-83), πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές ατομικές εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης.

Ο Βαλαντσιούνας χρειάστηκε μόλις 10 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για να κάνει νταμπλ νταμπλ! Συγκεκριμένα, στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης είχε ήδη καταγράψει 10 πόντους και 10 ριμπάουντ σε χρόνο που για τους περισσότερους παίκτες δεν αρκεί ούτε για να βρουν αγωνιστικό ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό είναι το τέταρτο πιο γρήγορο νταμπλ νταμπλ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο 34χρονος ψηλός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, έχοντας 5/9 δίποντα και 7/10 βολές, ενώ κυριάρχησε και κάτω από τα δύο καλάθια, μαζεύοντας 20 ριμπάουντ (16 αμυντικά και 4 επιθετικά). Παράλληλα, μοίρασε δύο ασίστ και έκανε δύο κλεψίματα. Η συνολική παρουσία του αποτυπώθηκε στις 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), επίδοση που του έδωσε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής.