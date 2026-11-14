ΑΕΚ: Με… δεκάδα και μόλις δύο ψηλούς κόντρα στη Δόξα Λευκάδας!

Με σημαντικές απουσίες κι ελάχιστες επιλογές στη γραμμή των ψηλών θα αντιμετωπίσει η «Ένωση» τους νησιώτες, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω βαθμολογικές περιπέτειες, ωστόσο καλούνται να διαχειριστούν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Μετά και την απουσία του Ντέρικ Ουίλιαμς, η ΑΕΚ θα έχει στη διάθεσή της μόλις τέσσερις από τους επτά ξένους του ρόστερ της. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη στη θέση των ψηλών, καθώς εκτός βρίσκεται κι ο Γάιος Σκορδίλης. Έτσι, απέναντι στη Δόξα Λευκάδας, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει μόλις δύο διαθέσιμες λύσεις στη γραμμή των ψηλών: τους Νέλι Τζόζεφ και Γιώργο Τσαλμπούρη.

Η… δεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας: Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Χαρτώνας, Γυμνόπουλος, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.