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EuroLeague: Στο Μόναχο οι εντός έδρας αγώνες της Φενέρμπαχτσε με Μακάμπι και Χάποελ

Η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει τις Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ στην BMW Arena του Μονάχου, για τη 17η και τη 18η αγωνιστική της EuroLeague.

EuroLeague: Στο Μόναχο οι εντός έδρας αγώνες της Φενέρμπαχτσε με Μακάμπι και Χάποελ
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Η τουρκική ομάδα θα δώσει μακριά από την Κωνσταντινούπολη τις αναμετρήσεις της με τις δύο ισραηλινές.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε οι δύο αγώνες να πραγματοποιηθούν στο Μόναχο και την BMW Arena, αντί για την έδρα της τουρκικής ομάδας.

Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα υποδεχθεί αρχικά τη Χάποελ Τελ Αβίβ, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου στις 19:45, ενώ δύο ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα, θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

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