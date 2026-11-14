Πλήγμα για την Αναντολού Εφές: Χάνει για έναν μήνα τον Μπρούνο Φερνάντο

Χωρίς τον Ανγκολέζος σέντερ θα αναγκαστεί να πορευτεί για τις επόμενες εβδομάδες η Αναντολού Εφές, καθώς ψηλό της τουρκικής ομάδας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στη γάμπα.

Ο Φερνάντο αποχώρησε με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, με τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να επιβεβαιώνουν τον τραυματισμό.

Σύμφωνα με την εκτίμηση, αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της τουρκικής ομάδας για περίπου έναν μήνα.

Τη φετινή σεζόν στην EuroLeague, ο Φερνάντο έχει κατά μέσο όρο 8,2 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ.