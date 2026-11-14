Waterpolo League: Συνέχισε αήττητος ο Ολυμπιακός, νίκησε 15-8 τον Υδραϊκό

Ο Ολυμπιακός συνάντησε αντίσταση από τον μαχητικό Υδραϊκό, ο οποίος είχε σε εξαιρετική ημέρα τον Γαλανόπουλο, ωστόσο ανέβασε την απόδοσή του στο τελευταίο οκτάλεπτο και έφτασε στην επικράτηση με επτά γκολ διαφορά.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά και προηγήθηκε με 5-0, όμως ο Υδραϊκός αντέδρασε, μειώνοντας σε 4-6 μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Γαλανόπουλο να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Άντζιτς μείωσε ακόμη περισσότερο σε 5-6, όμως ο Πούρος έδωσε λύση στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ανέβασαν τη διαφορά στο +3 (6-9).

Με τον Λόρεν Φάτοβιτς να ξεχωρίζει, οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι στην τελευταία περίοδο και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους ξέσπασμα έφτασαν στο τελικό 15-8.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 4-2, 2-3, 2-6.