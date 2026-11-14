Super League 2: «Γκέλαρε» και έχασε ευκαιρία η ΑΕΛ - Νίκες για Πανσερραϊκό, Ελλάς Σύρου και Αστέρα B

Με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκίνησε το Σάββατο (14/11) η 11η αγωνιστική της Super League 2.

Συγκεκριμένα, η Ελλάς Σύρου επικράτησε του Πανθρακικού με 2-0 στις Κυκλάδες και πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της, ενώ ο Πανσερραϊκός συνέχισε την ανοδική του πορεία, κάνοντας το έξι στα έξι στην έδρα του απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας (2-0).

Ο Αστέρας AKTOR Β' επικράτησε με το εμφατικό 4-0 του ΠΑΟΚ Β', «χαλώντας» το ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά»

Αντίθετα, η ΑΕΛ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Νέστο Χρυσούπολης εντός έδρας, χάνοντας την ευκαιρία να παραμείνει μόνη στη δεύτερη θέση.

Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14/11

Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός 2-0

Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

Αστέρας AKTOR Β' – ΠΑΟΚ Β' 4-0

ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Κυριακή 15/11

Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea (12:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Δευτέρα 16/11

Μαρκό – Ζάκυνθος (14:00, Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου)

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β' (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Πύργος (15:00, YouTube SL2, «Π. Μαγουλάς»)

Η βαθμολογία