Super League 2: «Γκέλαρε» και έχασε ευκαιρία η ΑΕΛ - Νίκες για Πανσερραϊκό, Ελλάς Σύρου και Αστέρα B

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League 2 μετά τις τέσσερις αναμετρήσεις του Σαββάτου (14/11), με την ΑΕΛ να βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση και τις Ελλάς Σύρου, Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR Β' να... κοιτάζουν ψηλά.

Super League 2: «Γκέλαρε» και έχασε ευκαιρία η ΑΕΛ - Νίκες για Πανσερραϊκό, Ελλάς Σύρου και Αστέρα B
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκίνησε το Σάββατο (14/11) η 11η αγωνιστική της Super League 2.

Συγκεκριμένα, η Ελλάς Σύρου επικράτησε του Πανθρακικού με 2-0 στις Κυκλάδες και πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της, ενώ ο Πανσερραϊκός συνέχισε την ανοδική του πορεία, κάνοντας το έξι στα έξι στην έδρα του απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας (2-0).

Ο Αστέρας AKTOR Β' επικράτησε με το εμφατικό 4-0 του ΠΑΟΚ Β', «χαλώντας» το ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά»

Αντίθετα, η ΑΕΛ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Νέστο Χρυσούπολης εντός έδρας, χάνοντας την ευκαιρία να παραμείνει μόνη στη δεύτερη θέση.

Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14/11

  • Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός 2-0
  • Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
  • Αστέρας AKTOR Β' – ΠΑΟΚ Β' 4-0
  • ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Κυριακή 15/11

  • Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea (12:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Δευτέρα 16/11

  • Μαρκό – Ζάκυνθος (14:00, Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου)
  • Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β' (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Θ. Κολοκοτρώνης»)
  • Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Πύργος (15:00, YouTube SL2, «Π. Μαγουλάς»)

Η βαθμολογία

ipoundiiiiiiiiii-iiiiii-2026-11-14-171450.png
COMMENTS
LATEST NEWS
20:30 SUPER LEAGUE

Μεγάλο πλήγμα στον ΠΑΟΚ: Θλάση στον προσαγωγό υπέστη ο Μοναστηρλής

20:17 GREEK BASKET LEAGUE

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ: Tα highlights από το 7Χ7 των «ασπρόμαυρων» (vid)

20:13 GREEK BASKET LEAGUE

Τρινκιέρι: «Οι παίκτες έδειξαν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα για τον ΠΑΟΚ»

20:04 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Έχουμε αποκτήσει νοοτροπία μικρής ομάδας - Μόνο με αλλαγές θα αλλάξει η κατάσταση»

20:01 GREEK BASKET LEAGUE

Βαθμολογία Basket League: Ο ΠΑΟΚ έκανε το 7-0, χαμόγελα για Ηρακλή και Δόξα Λευκάδας

19:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Πορτογαλία έκανε μία ιδιαίτερη αλλαγή στο εμβληματικό «7» του Κριστιάνο Ρονάλντο

19:44 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας - Ηρακλής 92-99: Καταιγιστικός ο Γηραιός «λύγισε» τους Πατρινούς

19:43 GREEK BASKET LEAGUE

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74: Με «μαέστρο» Καλάθη... απέδρασε από τη Θεσσαλία και παρέμεινε αήττητος

19:32 SUPER LEAGUE

Πελίστρι: «Θέλω να γίνω πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό, να βοηθήσω σε ό,τι μου ζητηθεί»

19:30 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας: Οι καλύτερες στιγμές από το τεράστιο «διπλό» των Λευκαδιτών (vid)

19:22 GREEK BASKET LEAGUE

Πήρε Γιούτοφ το Μαρούσι

19:07 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας 73-77: Σόκαραν την «Ένωση» οι τρομεροί Νησιώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας