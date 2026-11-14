Super League 2: «Γκέλαρε» και έχασε ευκαιρία η ΑΕΛ - Νίκες για Πανσερραϊκό, Ελλάς Σύρου και Αστέρα B
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League 2 μετά τις τέσσερις αναμετρήσεις του Σαββάτου (14/11), με την ΑΕΛ να βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση και τις Ελλάς Σύρου, Πανσερραϊκό και Αστέρα AKTOR Β' να... κοιτάζουν ψηλά.
Με τέσσερις αναμετρήσεις ξεκίνησε το Σάββατο (14/11) η 11η αγωνιστική της Super League 2.
Συγκεκριμένα, η Ελλάς Σύρου επικράτησε του Πανθρακικού με 2-0 στις Κυκλάδες και πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη της, ενώ ο Πανσερραϊκός συνέχισε την ανοδική του πορεία, κάνοντας το έξι στα έξι στην έδρα του απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας (2-0).
Ο Αστέρας AKTOR Β' επικράτησε με το εμφατικό 4-0 του ΠΑΟΚ Β', «χαλώντας» το ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά»
Αντίθετα, η ΑΕΛ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Νέστο Χρυσούπολης εντός έδρας, χάνοντας την ευκαιρία να παραμείνει μόνη στη δεύτερη θέση.
Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:
Σάββατο 14/11
- Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός 2-0
- Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
- Αστέρας AKTOR Β' – ΠΑΟΚ Β' 4-0
- ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Κυριακή 15/11
- Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea (12:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Δευτέρα 16/11
- Μαρκό – Ζάκυνθος (14:00, Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου)
- Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β' (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Θ. Κολοκοτρώνης»)
- Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Πύργος (15:00, YouTube SL2, «Π. Μαγουλάς»)