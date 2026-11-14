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Άρης: Χωρίς απρόοπτα πριν από τη μάχη με τον Ολυμπιακό

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο Αλεξάνδρειο, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Άρης: Χωρίς απρόοπτα πριν από τη μάχη με τον Ολυμπιακό
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Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Γιώργο Τανούλη να αποτελούν τους μοναδικούς απόντες, καθώς αμφότεροι συνεχίζουν το πρόγραμμα αποκατάστασής τους.

Πριν από την τελευταία προπόνηση, το τεχνικό επιτελείο του Άρη ανέλυσε μέσω βίντεο το παιχνίδι του Ολυμπιακού, προκειμένου να προετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα για την απαιτητική αναμέτρηση.

Όσα δήλωσε ο Ηλίας Καντζούρης:

«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα της οποίας η ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο της προσήλωσης, καθώς και της εκτέλεσης σε άμυνα και επίθεση, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τα στοιχεία τα οποία μας χαρακτηρίζουν σαν ομάδα όπως η υπομονή και το καθαρό μυαλό. Τέτοια παιχνίδια κρίνονται από τη θέληση, την επιθυμία, καθώς και από τις νίκες στις προσωπικές μονομαχίες και αυτό ακριβώς θέλουμε να καταθέσουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές για να φτάσουμε στο στόχο μας».

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