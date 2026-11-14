Ουγγαρία: Βασικοί οι Βάργκα και Βιτάλις κόντρα στη Γεωργία

Η Ουγγαρία θέλει να πάρει το διπλό στην έδρα της Γεωργίας, προκειμένου να παραμείνει στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Β' Ομίλου της League B και της ανόδου στη League A.

Στην προσπάθεια των Μαγυάρων θα συμβάλουν από το ξεκίνημα δύο παίκτες της ΑΕΚ, καθώς ο Μπαρνάμπας Βάργκα και ο Μιλάν Βιτάλις επιλέχθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό για το βασικό σχήμα.

Ο 31χρονος επιθετικός θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης, ενώ ο 24χρονος μέσος θα έχει πιο προωθημένο ρόλο, πίσω από τον φορ και μπροστά από τους Ντόμινικ Σόμποσλαϊ και Αντράς Σέφερ.