ΠΑΟΚ - Παρτίζαν 3-1: «Ασπρόμαυρη» γιορτή στην Τούμπα με ανατροπή και επιστροφή Ντεσπόντοφ

Η Τούμπα φόρεσε τα γιορτινά της για την ιστορική συνάντηση των δύο αδελφοποιημένων συλλόγων, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και της Παρτίζαν να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, παρακολουθώντας μαζί την αναμέτρηση από τη Θύρα 4.

Παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 6ο λεπτό με τον Σεκ, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 15', με τον Κένι να σκοράρει από κοντά έπειτα από συνεργασία των Σορετίρε και Μπάμπα.

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να πιέζουν και βρήκαν το γκολ της ανατροπής με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 47', ο Κένι εκτέλεσε έξυπνα ένα φάουλ και ο Σανταμαρία με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 79ο λεπτό, όταν ο Ντεσπόντοφ, στην πρώτη του εμφάνιση μετά από σχεδόν οκτώ μήνες, εκτέλεσε κόρνερ και ο Καμαρά με κεφαλιά πέτυχε το 3-1, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ άγγιξε και τέταρτο γκολ, όμως ο Καμαρά στάθηκε άτυχος, καθώς το σουτ του μετά από νέα ασίστ του Ντεσπόντοφ σταμάτησε στο δοκάρι.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής (86’ Μπαλωμένος), Κένι (64’ Ντιέγκο Κόστα), Ελουστόντο (86’ Τσιώτας), Μπαταούλας (46’ Σανταμαρία), Ράχμαν Μπάμπα, Ούγκρεσιτς (86’ Παπαδόπουλος), Τέιλορ (71’ Ντεσπόντοφ), Χατσίδης (86’ Κακάλης), Σορετίρε (77’ Λιάκος), Καμαρά (86’ Νικηφόρος)), Λουσέ (30’ Εντιαγέ).

Παρτίζαν (Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς): Μιλόσεβιτς (46’ Κρούνιτς), Λίμα (51’ Μίλιτς), Μιλοβάνοβιτς, Νούλου (46’ Τζούρτζεβιτς), Γιούρτσεβιτς (51’ Χαλίλοβιτς), Μιλαντίνοβιτς (81’ Πετσενίκιτς) Μπάμπα (69’ Ράκιτς), Σεκ (41’ Ζουμπάιρου), Άλεξιτς (51’ Μίτροβιτς), Τσούμιτς (Κόστιτς), Ζε (69’ Λέκιτς).