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Η Πορτογαλία έκανε μία ιδιαίτερη αλλαγή στο εμβληματικό «7» του Κριστιάνο Ρονάλντο

Μία συμβολική αλλαγή στη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στο παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League, καθώς ο αριθμός «7» θα έχει πλέον διαφορετική γραμματοσειρά.

Η Πορτογαλία έκανε μία ιδιαίτερη αλλαγή στο εμβληματικό «7» του Κριστιάνο Ρονάλντο
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Οι Πορτογάλοι αποφάσισαν να διαφοροποιήσουν τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου αριθμού, μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα, θέλοντας να διατηρήσουν έναν ξεχωριστό συμβολισμό γύρω από το νούμερο που σημάδεψε την παρουσία του στη «σελεσάο».

Ο Ρονάλντο φόρεσε για πολλά χρόνια τη φανέλα με το «7», με τη συγκεκριμένη γραμματοσειρά να γίνεται άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποδοσφαιρική του διαδρομή και να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της καριέρας του.

Πλέον, κανένας άλλος διεθνής της Πορτογαλίας δεν θα φορέσει το «7» με την ίδια ακριβώς σχεδιαστική μορφή που είχε στην πλάτη του ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας.

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