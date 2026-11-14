Ολυμπιακός: Στην «έξοδο» ο Κόντσαρ - Στην αγορά για δύο παίκτες οι «ερυθρόλευκοι»

Εξαιρετικά σύντομη αναμένεται να αποδειχθεί η θητεία του Τζον Κόντσαρ στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ σκέφτεται πολύ σοβαρά για προσωπικούς του λόγους την προοπτική να αποχωρήσει άμεσα από το ρόστερ των Πρωταθλητών Ευρώπης, έπειτα από κάτι λιγότερο από έναν μήνα παρουσίας του στην ομάδα.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει παρθεί κάποια τελική απόφαση, ωστόσο οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εξετάζουν δεδομένα τις επιλογές τους στην αγορά.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κινηθούν άμεσα για την απόκτηση δύο παικτών, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στο ρόστερ και να ενισχύσουν την ομάδα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας της σεζόν.

Οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν το επόμενο διάστημα, καθώς στο «Λιμάνι» επιθυμούν να βρουν τις κατάλληλες λύσεις το συντομότερο δυνατό.

Θυμίζουμε πως ο Κόντσαρ ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό στις 22/10, κάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το βήμα από το NBA στην Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής, ο 30χρονος έχει καταγράψει δύο συμμετοχές στην EuroLeague, μετρώντας κατά μέσο όρο 2.0 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ.