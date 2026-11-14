Τι απάντησε ο Γένσεν για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι

Τη δική του εκδοχή για τα δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με τον Παναθηναϊκό το προηγούμενο διάστημα έδωσε ο Ματίας Γένσεν, μιλώντας στο πλαίσιο της συγκέντρωσης με την εθνική Δανίας για τα παιχνίδια του Nations League.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος μέσος της Μπρέντφορντ διέψευσε πως είχε επικοινωνία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο μετακίνησής του στο «τριφύλλι». Μάλιστα, όπως ανέφερε, δεν χρειάστηκε ποτέ να εξετάσει κάποια συγκεκριμένη πρόταση, γι' αυτό και δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το γιατί δεν προχώρησε η υπόθεση.

Το όνομα του Δανού χαφ είχε συνδεθεί έντονα με τους «πράσινους» καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και κυρίως μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον συμπατριώτη του, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν και στην Κοπεγχάγη.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε σχετική συζήτηση μεταξύ τους, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στο μέλλον του, καθώς το συμβόλαιό του με την Μπρέντφορντ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, χωρίς να υπάρχει οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Ο έμπειρος χαφ άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, τονίζοντας πως δεν αποκλείει την παραμονή του στην ομάδα του Λονδίνου, αλλά γνωρίζει πως από την 1η Ιανουαρίου θα έχει το δικαίωμα να συζητήσει με άλλους συλλόγους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ματίας Γένσεν:

Για το αν μίλησε με τον Τζέικομπ Νίστρουπ: «Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον Τζέικομπ».

Για το γιατί δεν προχώρησε η μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό: «Ποτέ δεν χρειάστηκε να εξετάσω κάτι συγκεκριμένο, οπότε δεν μπορώ πραγματικά να σας απαντήσω».

Για το αν υπάρχει νέα οψιόν στο συμβόλαιό του: «Δεν υπάρχει οψιόν για έναν χρόνο ακόμη».

Για πιθανό νέο συμβόλαιο με τη Μπρέντφορντ: «Υπήρξε διάλογος, αλλά δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε ανανέωση. Σίγουρα δεν απορρίπτω την ανανέωση, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε συμφωνήσει. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά ανοιχτά αυτή τη στιγμή».

Για το δικαίωμα επαφών με άλλες ομάδες από την 1η Ιανουαρίου: «Φυσικά είναι κάτι που σκέφτομαι, αλλά δεν είμαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό τώρα. Ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω με άλλους συλλόγους από την 1η Ιανουαρίου, όμως ως ποδοσφαιριστής σκέφτομαι κυρίως το επόμενο παιχνίδι. Ενάμισης μήνας είναι μακρινό διάστημα».

Για τα ανοιχτά ενδεχόμενα γύρω από το μέλλον του: «Ίσως. Ίσως και όχι. Δεν ξέρω ποιες επιλογές υπάρχουν. Είμαι σίγουρα ανοιχτός και στο να μείνω στη Μπρέντφορντ, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή και θα δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση. Αν όχι, θα πρέπει να βρω κάτι άλλο».