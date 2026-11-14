Πορτογαλία - Δανία: Σείστηκε το γήπεδο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης

Ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο είχε η αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Δανία στην Μπράγκα, καθώς ήταν η πρώτη μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα.

Πριν από τη σέντρα, οι Πορτογάλοι διεθνείς βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας όλοι τη φανέλα με τον αριθμό «7», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον μέχρι πρότινος αρχηγό τους. Η πρωτοβουλία αποφασίστηκε έπειτα από συνάντηση του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό και τους Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας και Μπρούνο Φερνάντες.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε στο 7ο λεπτό, όταν οι φίλαθλοι στο Δημοτικό Στάδιο της Μπράγκα σηκώθηκαν όρθιοι και χάρισαν ένα παρατεταμένο χειροκρότημα στον CR7. Παράλληλα, στις διαφημιστικές πινακίδες εμφανίστηκε το μήνυμα «Ευχαριστούμε, αρχηγέ», σε μια συμβολική κίνηση που είχε την έγκριση της UEFA.

Ο Ρονάλντο ανακοίνωσε στις 5 Νοεμβρίου την ολοκλήρωση της διεθνούς καριέρας του, ύστερα από 23 χρόνια παρουσίας στην εθνική Πορτογαλίας. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 234 συμμετοχές και 146 γκολ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Euro 2016 και δύο Nations League, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.