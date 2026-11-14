Αμφίβολο το μέλλον του Σαμπόνις στο Σακραμέντο - Χόρνετς και Ράπτορς παρακολουθούν την περίπτωσή του

Αβέβαιο μοιάζει το μέλλον του Ντομάντας Σαμπόνις στους Σακραμέντο Κινγκς, καθώς η ομάδα φέρεται να σχεδιάζει ριζική αναδόμηση του ρόστερ της, με βασικό σημείο αναφοράς τον Ντάριους Ακιούφ Τζούνιορ, τον οποίο επέλεξε στο Νο. 7 του φετινού ντραφτ.

Οι εξελίξεις στον οργανισμό των «βασιλιάδων» έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του NBA, οι οποίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση και ενδέχεται να κινηθούν για την απόκτηση του 30χρονου Λιθουανού σέντερ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, οι Σάρλοτ Χόρνετς και οι Τορόντο Ράπτορς συγκαταλέγονται στις ομάδες που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Τη φετινή σεζόν, ο Σαμπόνις καταγράφει κατά μέσο όρο 14,5 πόντους, 13,2 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ ανά αγώνα.