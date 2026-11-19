Αποστολή στο Κάουνας: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Κέντρικ Ναν είχε κάνει τεράστια εμφάνιση στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα στη Μαδρίτη. Όντας η βασική αιτία για το «διπλό» επί της Ρεάλ, η οποία έχασε στην έδρα της μετά από ένα χρόνο. Ο Αμερικανός έδειξε και στο Κάουνας πως είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης, τελειώνοντας το νικηφόρο σερί 6 αγώνων της Ζαλγκίρις.

Το 87-72 ήρθε με τον Ναν να κάνει… όργια στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πετυχαίνοντας 14 πόντους σε αυτό το κρίσιμο σημείο του ματς. Δείχνοντας και το ταλέντο αλλά και την προσωπικότητά του.

Συνολικά ο άσος των «πράσινων» είχε 21 πόντους με 4/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 1/1 βολή. Παράλληλα είχε 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε κάτι λιγότερο από 23’ συμμετοχής.