Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέβηκε τα κάγκελα στο Ντουμπάι, για να βρίσει ανθρώπους στην εξέδρα. Όλα αυτά στο ματς των Εμιράτων την περασμένη σεζόν. Τα videos αποκάλυψαν σε όλη την Ελλάδα – και όχι μόνο – τις χυδαίες εκφράσεις τόσο προς τους Παναθηναϊκούς όσο και σε μια γυναίκα που ήταν στο σημείο και του ζήτησε να σταματήσει.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ήρθε η ώρα να απολογηθεί στην ΕΦΙΠΗΔ. Εννιά μήνες μετά το περιστατικό.

Στην εκδίκαση της υπόθεσης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εμφανίστηκε με δύο δικηγόρους, τον Χρήστο Μπαφέ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Η νομική υπεράσπιση του κόουτς των «ερυθρόλευκων», τα έριξε όλα στις προκλήσεις που υποστηρίζει πως δέχτηκε ο Έλληνας προπονητής.

Μάλιστα αναφέρθηκε ο γιος του εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας «AKTOR», Δημήτρη Μπάκου, για τον οποίο ειπώθηκε πως… προέρχεται απ’ τα «σπλάχνα του Παναθηναϊκού»!

Η πλευρά των «πράσινων» τώρα, αναφέρθηκε στα συνεχόμενα κρούσματα ακραίων συμπεριφορών από μέλη του Ολυμπιακού. Όπως οι χυδαίες χειρονομίες του Φουρνιέ στο T-Center, ή η αντίδραση του ίδιου παίκτη σε αγώνα με τον Πανιώνιο. Η γροθιά του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ναν. Συν φυσικά τις πολλές «εκρήξεις» του Μπαρτζώκα, σε διάφορα γήπεδα της χώρας, μεταξύ αυτών και στα αποδυτήρια της έδρας του Παναθηναϊκού όπου με ύβρεις χαρακτήρισε «αγράμματους» τους φιλάθλους.

Όταν ήρθε η ώρα της απολογίας του Γιώργου Μπαρτζώκα, δεν έδειξε ίχνος μεταμέλειας για τις πράξεις και τις ύβρεις του. Μάλιστα… ανέφερε τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ως υπεύθυνους της κατάστασης!

«Όλο αυτό ξεκινάει από τον Γιαννακόπουλο. Έχω στοχοποιηθεί. Είναι πρωτοφανές ότι ένας ιδιοκτήτης τα βάζει με έναν υπάλληλο. Αντιμετωπίζω κοινωνικό πρόβλημα, γιατί με βρίζουν παντού όπου πηγαίνω. Περνάνε από το σπίτι μου και με βρίζουν. Το Ντουμπάι είναι εκκλησία κι εκεί πάλι με έβριζαν οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Εδώ ήταν προσωπικό κι όχι 18-20.000 να με βρίζουν εν χορώ. Και στο ΟΑΚΑ 200 άτομα στα court. Γνωστός οπαδός χτυπούσε τη φυσούνα. Όπου με βρίσκουν Παναθηναϊκοί με βρίζουν συνέχεια».

Το αποκορύφωμα όλων, ήταν το ερώτημα που τέθηκε στον Γιώργο Μπαρτζώκα για το αν θεωρεί πως παραβίασε το φίλαθλο πνεύμα. Με τον ίδιο να είναι αμετανόητος, πιστεύοντας ακόμη και τώρα πως είχε δίκιο:

«Όχι δεν το παραβιάζω το φίλαθλο πνεύμα. Ρωτήστε όλα τα μέλη του Παναθηναϊκού. Με τη στάση μου προάγω το φίλαθλο πνεύμα. Είπα άντε γ@.....υ αλλά δεν την είπα την κυρία π……ν@. Προσπαθούν να χάσω τη δουλειά μου. Κάποια στιγμή θα φύγω».