Έπειτα από την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων στο πλαίσιο του Nations League επιστρέφει η δράση από τα κορυφαία πρωταθλήματα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με ορισμένες συναρπαστικές αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν.

Αρχικά, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Κολωνία στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga, με στόχο να διατηρηθεί στην κορυφή. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 3HD.

Στις 22:00 η Αθλέτικ Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει την Εσπανιόλ για την 13η αγωνιστική της La Liga. θα φιλοξενήσει την Εσπανιόλ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3 League.