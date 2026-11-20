Αποστολή στο Κάουνας: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός «άλωσε» την «Zalgirio Arena» με 87-72 με τον Κέντρικ Ναν να έχει «τρελά κέφια» ιδίως στην τέταρτη περίοδο όπου βγήκε μπροστά και με τους δικούς του 14 πόντους οδήγησε το «τριφύλλι» στη νίκη.

Συνολικά, ο Αμερικανός είχε 21 πόντους με 4/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 1/1 βολή. Παράλληλα είχε 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε κάτι λιγότερο από 23’ συμμετοχής.

Στο γήπεδο βρέθηκε για την χθεσινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και μια Λιθουανή φίλαθλος που είχε γίνει viral πέρυσι ζητώντας τη φανέλα του Κέντρικ Ναν στην ίδια αναμέτρηση την περασμένη σεζόν.

Αφού μέσω κινητοποίησης της Πράσινης ΚΑΕ κατάφερε να εξασφαλίσει τη φανέλα με το νούμερο 25, επέστρεψε και φέτος στη «Zalgirio Arena» αυτή τη φορά για να ευχαριστήσει τον Αμερικανό με ένα ιδιαίτερο πανό, γράφοντας πως είναι ο αγαπημένος της παίκτης.

https://www.instagram.com/p/Df7ry-Xufyb/

Μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού μάλιστα, με τον Ναν να έχει πραγματοποιήσει φοβερή εμφάνιση και να είναι ο «X Factor» για τη νίκη, η μικρή Λιθουανή φαν κατάφερε να συναντήσει τον αγαπημένο της αθλητή, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μαζί του στα social media.

«Κέντρικ, για πάντα στην καρδιά μου», έγραψε η φαν του Κέντρικ Ναν.

Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο: