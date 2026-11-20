Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν για ακόμα μια φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Σαν Αντόνιο Σπέρς, αυτή τη φορά στη νίκη επί των Κλίπερς με σκορ 124-112, σκοράροντας 32 πόντους, ενώ επίσης είχε 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα.

Ωστόσο, εκτός από την πληθωρική του εμφάνιση ο Γάλλος σουπερσταρ συγκέντρωσε τα βλέμματα πάνω του με τον πρωτοφανή τρόπο που σκόραρε σε έναν αιφνιδιασμό.

Ο «Γουεμπι» βρέθηκε στον αιφνιδιασμό μόνος του κάτω από το αντίπαλο καλάθι, ωστόσο δεν επέλεξε ούτε λέι απ, αλλά ούτε και κάρφωμα για να τελειώσει την φάση. Αντίθετα, σκόραρε κάνοντας κάτι σαν σουτ... εξ' επαφής κάτω από τη ρακέτα.

Ο ίδιος εξήγησε γιατί κατέφυγε σε αυτή τη λύση. «Δεν θα πω ψέματα. Έχω αυτή τη φουσκάλα εδώ και πάρα πολύ καιρό και με πεθαίνει στον πόνο. Κάθε φορά που κάνω κάρφωμα, υποφέρω. Ταλαιπωρούμαι με αυτή τη φουσκάλα εδώ και δεν ξέρω πόσο καιρό, εξαιτίας των καρφωμάτων. Αν μπορώ να το αποφύγω, θα το αποφύγω. Δεν ξέρω πώς ακριβώς δημιουργήθηκε στην αρχή, αλλά προήλθε από τα πολλά καρφώματα. Είναι πραγματικά τόσο επώδυνο. Είναι τρελό», τόνισε.