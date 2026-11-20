Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποκάλυψε μιλώντας σε podcast το «ψηστήρι» που έκανε στον Γιάννη Κωνσταντέλια προκειμένου να έρθει στην ομάδα λέγοντας πως είχε επικοινωνήσει μαζί του προτού ο μέσος του ΠΑΟΚ μετακομίσει τελικά στη Ντόρτμουντ. Μίλησε επίσης για την πολύ καλή μεταξύ τους χημεία στο γήπεδο, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του «Ντέλια» και στην διαδικασία της αποθεραπείας του.

Ο Καρέτσας φιλοξενήθηκε σε podcast και μεταξύ άλλων μίλησε για τον συμπαίκτη του, Γιάννη Κωνσταντέλια και τη στενή σχέση τους, αλλά και τις συνομιλίες τους προτού ο 23χρονος μέσος πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ για την Bundesliga.

«Με είχε πάρει τηλέφωνο μερικές ημέρες πριν και ανταλλάξαμε μηνύματα, ενώ μιλήσαμε και τηλεφωνικά για τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ. Του είπα πώς ήταν τα πράγματα εδώ, επειδή είχα έρθει λίγο νωρίτερα από εκείνον. Προσπάθησα να τον πείσω να έρθει κι αυτός, γιατί ήξερα ότι θα είχαμε πολύ καλή συνεργασία μέσα στο γήπεδο και επειδή είναι φίλος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη χημεία που υπήρξε ανάμεσά τους από την πρώτη στιγμή που αγωνίστηκαν μαζί.

«Νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε μαζί. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία και το απόλαυσα πολύ που αγωνίστηκα μαζί του», πρόσθεσε και έπειτα στάθηκε στον τραυματισμό του «Ντέλια».

«Μερικές φορές συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αποτελούν μέρος της πορείας ενός ποδοσφαιριστή. Εκείνος τώρα δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει», κατέληξε.