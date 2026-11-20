Συνεχίζεται το κύμα ανανεώσεων στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μετά τον Αρντά Γκιουλέρ και τον Ορελιέν Τσουαμενί, ο Τιμπό Κουρτουά υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη «Βασίλισσα» επεκτείνοντας την παραμονή του στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, «έπεσαν» με κάθε επισημότητα οι υπογραφές μεταξύ του Βέλγου τερματοφύλακα και των «Μερένχες», αφού οι δύο πλευρές είχαν έρθει εδώ και καιρό σε προφορική συμφωνία, ωστόσο απέμενε το τυπικό κομμάτι.

Το συμβόλαιο του Κουρτουά έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι και οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης κινήθηκαν γρήγορα, ώστε να μην μπουν σε μπελάδες και χάσουν τον Βέλγο από τα γκολποστ τους.