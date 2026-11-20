Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (19/11) καθώς σε μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον Νταβίντ Κάρμο υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός για τους επόμενους 2 με 2,5 μήνες.

Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής (20/11) ο Ίβηρας άσος πέρασε την… πόρτα του χειρουργείου, μια και ο επικεφαλής του ιατρικού τιμ των «ερυθρόλευκων», Χρήστος Θέος, προχώρησε στην επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος στο πόδι του ποδοσφαιριστή.

Μετά το τέλος του χειρουργείου, ο Τσικίνιο θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, κυρίως προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όλα καλά (σ.σ. στα ελληνικά), παιδιά. Σύντομα θα επιστρέψω. Θετική ενέργεια! Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά. Σας αγαπώ όλους».