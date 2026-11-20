Μετά τη βαριά καμπάνα της UEFA στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά που θα χάσει τις δύο επόμενες αναμετρήσεις της ΑΕΚ στο Champions League με Κόμο και Γαλατασαράι, εξαιτίας της φραστικής του επίθεσης στον διαιτητή Μαριάνι στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης, γνωστοποίηθηκε και η ποινή του στη Superleague.

Ο Μαυριτανός εξτρέμ δέχθηκε κίτρινη κάρτα απέναντι στον Λεβαδειακό την περασμένη αγωνιστική και συμπλήρωσε την τρίτη του κίτρινη, με αποτέλεσμα να πρέπει να απουσιάσει σε έναν από τους επόμενους τέσσερις αγώνες της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Αποφασίστηκε, ο Κοϊτά να εκτίσει στην αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο στις 13 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Superleague.