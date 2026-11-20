Τους διαιτητές και τους κομισάριους που θα έχουν την ευθύνη των αναμετρήσεων της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ανακοίνωσε η ΚΕΔ/ΕΟΚ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (21/11) στις 17:30, στο PAOK Sports Arena. Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Πουρσανίδης, Τηγάνης και Τσιμπούρης.

Όσον αφορά το παιχνίδι του Ηρακλή με την ΑΕΚ, που θα πραγματοποιηθεί επίσης το Σάββατο, στο Ιβανώφειο, ορίστηκαν οι Καρπάνος, Κάρδαρης και Χατζημπαλίδης, με κομισάριο τον Πανταζή.

Παράλληλα, τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στο Μαρούσι θα σφυρίξουν οι Συμεωνίδης, Μαρινάκης και Καλογριάς, ενώ το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Ολυμπιακό θα διευθύνουν οι Κατραχούρας, Μπακάλης και Λόρτος.

Συνοπτικά, οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Ιβανώφειο, 15.00, Ηρακλής - ΑΕΚ: Καρπάνος, Κάρδαρης, Χατζημπαλίδης (Πανταζής)

Καλλιθέας, 16.00, Κολοσσός - Προμηθέας: Τζιοπάνος, Λουλουδιάδης, Μπον (Βιτζηλαίος)

Λευκάδας, 17.00, Δόξα Λευκάδας ELABET - Περιστέρι Betsson: Αγραφιώτης, Θεονάς, Αγγελής (Κχατζής)

PAOK Sports Arena, 17.30, ΠΑΟΚ - Άρης: Πουρσανίδης, Τηγάνης, Τσιμπούρης (Παραλυκίδης-Μοσχοτόγλου)

Telekom Center Athens, 17.30, Παναθηναϊκός AKTOR - Μαρούσι: Συμεωνίδης, Μαρινάκης, Καλογριάς (Ηπιώτης)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου