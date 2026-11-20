Αποστολή στο Κάουνας

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας είχε αρκετούς πρωταγωνιστές, με τον Μουσταφά Φαλ να αποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της βραδιάς.

Ο Γάλλος σέντερ, παρά το γεγονός ότι είχε καιρό να αγωνιστεί, ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο στην πρόκληση, περιορίζοντας σημαντικά τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην αμυντική λειτουργία των «πράσινων».

Μιλώντας στο Onsports μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Φαλ στάθηκε στα στοιχεία που έκριναν την αναμέτρηση, στην ενότητα που έδειξε η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τις δύο διαδοχικές ήττες, τις συζητήσεις που έγιναν μετά την ήττα από τη Βίρτους, αλλά και στον χρόνο που χρειάζεται αυτό το σύνολο για να αποκτήσει την απαραίτητη χημεία.

Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού, αναγνωρίζοντας τη διαρκή και έμπρακτη στήριξή τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μουσταφά Φαλ στο Onsports:

Μετά από δύο σερί ήττες, βγάλατε αντίδραση και πήρατε μια μεγάλη νίκη στο Κάουνας. Τι έκρινε το παιχνίδι;

«Παίξαμε καλή άμυνα, μοιράσαμε την μπάλα και παίξαμε ο ένας για τον άλλον. Προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε το πλάνο μας και μείναμε ενωμένοι».

Είχες καιρό να αγωνιστείς. Πόσο δύσκολο ήταν να επιστρέψεις σε ένα τόσο απαιτητικό ματς, απέναντι σε έναν σέντερ της κλάσης του Γιόνας Βαλαντσιούνας;

«Σίγουρα δεν είναι η ιδανική προετοιμασία για ένα τέτοιο παιχνίδι. Από την πλευρά μου, δουλεύω ατομικά και προσπαθώ να είμαι έτοιμος. Όταν με κάλεσε ο προπονητής, μπήκα στο παρκέ και έκανα τη δουλειά μου, χωρίς να το πολυσκεφτώ».

Μετά τις ήττες από την Μπαρτσελόνα και τη Βίρτους Μπολόνια, τι συζητήσατε μεταξύ σας και με τον προπονητή ενόψει του αγώνα με τη Ζάλγκιρις;

«Όπως γίνεται μετά από κάθε ήττα, είδαμε βίντεο και συζητήσαμε. Ξέρουμε ποιες είναι οι προσδοκίες από εμάς. Έχουμε εξαιρετική ομάδα και δεν θέλουμε να πάει χαμένη η χρονιά, γιατί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Ξέρουμε επίσης ότι χρειάζεται χρόνος για να γίνουμε ομάδα. Πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα και να μάθουμε να παίζουμε μαζί. Ελπίζω να μας βγει σε καλό».

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν και σήμερα στο πλευρό σας, όπως σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι. Τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους που σας ακολουθούν;

«Τους ευχαριστούμε για τη στήριξή τους. Ελπίζω να συνεχίσουν να είναι δίπλα μας και να καταφέρουμε κι εμείς να τους ανταποδώσουμε όσα μας δίνουν».