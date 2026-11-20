Αποστολή στο Κάουνας: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Μάριους Γκριγκόνις είχαν θερμό εναγκαλισμό την επομένη της εκτός έδρας νίκης του Παναθηναϊκού στη «Zalgirio Arena» με σκορ 87-72.

Μπορεί οι δύο τους να μην έχουν συνεργαστεί ποτέ στην καριέρα τους, ωστόσο τους ενώνει το πλούσιο «Παναθηναϊκό παρελθόν» τους, με τον Ζοτς μάλιστα να αστειεύεται με τον Λιθουανό γκαρντ, λέγοντας του, «πάντα στα πράσινα», αναφερόμενος φυσικά στα πολλά χρόνια παρουσίας του τόσο στη Ζαλγκίρις όσο και στον Παναθηναϊκό.

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