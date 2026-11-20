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O Παναθηναϊκός στη «Zalgirio Arena» και ισοπέδωσε την Ζαλγκίρις με 87-72, έχοντας σε φοβερή βραδιά τους Χέις Ντέιβις αλλά και τον εκπληκτικό Ναν στην 4η περίοδο που «καθάρισε» τη μπουγάδα με 14 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ένα από τα πρόσωπα του αγώνα ήταν ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ζαλγκίρις, έπειτα από τέσσερις σεζόν στον Παναθηναϊκό. Ο Λιθουανός γκαρντ μίλησε στο Onsports.gr την επομένη της αναμέτρησης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις πιθανότητες της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κατακτήσει την Euroleague.

«Η Euroleague είναι πάντα πολύ ανταγωνιστική, κάθε χρόνο τα χρήματα αυξάνονται, περισσότεροι παίκτες, περισσότερες ομάδες διεκδικούν την κορυφή. Πολλοί παίκτες έρχονται και από το ΝΒΑ», ανέφερε αρχικά ο Μάριους Γκριγκόνις.

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Αναφορικά με τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού να κατακτήσει την Euroleague ο πρώην παίκτης του Τριφυλλιού «έσταξε» μέλι:

«Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό έχουν τα πάντα. Είναι δύσκολο για τον προπονητή να έχει τόσους καλούς παίκτες και να θυσιάζει πολλούς από αυτούς. Είναι μεγάλη διαδικασία, τους εύχομαι καλή τύχη!», είπε χαρακτηριστικά.