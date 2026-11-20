Μπροστά σε μια ξεχωριστή ευκαιρία να συνδέσει το όνομά του με την ιστορία της Ατλέτικο Μινέιρο βρίσκεται ο Μπερνάρ.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού μπορεί να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής του συλλόγου που θα έχει κατακτήσει τόσο το Copa Libertadores όσο και το Copa Sudamericana.

Για να πετύχει αυτό το σπάνιο επίτευγμα, η βραζιλιάνικη ομάδα θα πρέπει να επικρατήσει της Μπόκα Τζούνιορς στον τελικό του Copa Sudamericana, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (21/11).

Σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου, ο 34χρονος άσος θα προσθέσει στη συλλογή του τη δεύτερη σημαντικότερη διασυλλογική διοργάνωση της Νότιας Αμερικής, έχοντας ήδη πανηγυρίσει την κορυφή του Copa Libertadores.

Ο Μπερνάρ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχία της Ατλέτικο Μινέιρο το 2013, όταν η ομάδα κατέκτησε το Copa Libertadores. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση σημείωσε τέσσερα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, με τη μία να καταγράφεται στον τελικό απέναντι στην Ολίμπια της Παραγουάης.

Η περσινή σεζόν τού έδωσε ξανά την ευκαιρία να διεκδικήσει το Copa Sudamericana, όμως η Ατλέτικο Μινέιρο δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση. Ηττήθηκε από τη Λανούς στη διαδικασία των πέναλτι του τελικού.

Φέτος, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει σημαντική συνεισφορά στην πορεία της ομάδας. Μετρά 11 γκολ μέσα στο 2026, εκ των οποίων τα πέντε στο Copa Sudamericana, ενώ έχει μοιράσει και πέντε ασίστ, με τις δύο να προέρχονται από την ίδια διοργάνωση.