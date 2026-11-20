Έτοιμος να πυροδοτήσει τη «βόμβα» του Τζάστιν Άντερσον είναι ο ΠΑΟΚ και ο Τέλης Μυστακίδης, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ να δείχνει πως δεν λογαριάζει από χρήματα και θέλει να ενισχύσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται την ομάδα μετά τον τραυματισμό του Τζέντι Οσμάν.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι φαίνεται να έχει επιλέξει τον Αμερικανό φόργουορντ ώστε να καλύψει το κενό του μεγάλου άτυχου της σεζόν.

Ο Άντερσον αγωνίζεται στην Ντουμπάι, ωστόσο από την έλευση του Τσάβι Πασκουάλ έχει δει τον χρόνο συμμετοχής του να μειώνεται αισθητά και βρίσκεται πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εξέταζαν την περίπτωση του Άντερσον και το καλοκαίρι προτού ολοκληρώσουν το deal με τον Οσμάν.

Την περσινή σεζόν ο Άντερσον παιξε 33 παιχνίδια με την Ντουμπάι και μέτρησε 6.1 πόντους με 40.9% από τα 6.75, 3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.