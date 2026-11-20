Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/11) ο Τσικίνιο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κάταγμα στο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού, το οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Ολυμπιακού.

Την επέμβαση ανέλαβε ο γιατρός των «ερυθρόλευκων», Χρήστος Θέος, στην Κλινική Παλαιού Φαλήρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, όπως ανακοίνωσε επίσημα η πειραϊκή ΠΑΕ. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Πορτογάλος χαφ θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα μετεγχειρητικής αποκατάστασης, έχοντας τη συνεχή επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Ο τραυματισμός του 29χρονου μέσου σημειώθηκε στην προπόνηση της Πέμπτης (19/11), με τις ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν να επιβεβαιώνουν τους αρχικούς φόβους για κάταγμα στο μετατάρσιο. Έτσι, μετά και την απουσία του Γκουστάβο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί ακόμη ένα σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα μέχρι το τέλος του 2026.

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή του Τσικίνιο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επάνοδο από το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου. Το ακριβές διάστημα θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του και την ανταπόκριση του οργανισμού του στο πρόγραμμα αποκατάστασης.