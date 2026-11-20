Η Εθνική μας ομάδα έδειξε εξαιρετικό πρόσωπο στην πρώτη της παρουσία στην League A του Nations League και έφτασε να διεκδικεί μέχρι και την τελευταία στιγμή την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ωστόσο, η βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία σε συνδυασμό με το «δώρο» που η Ολλανδία δεν μας έκανε απέναντι στη Γερμανία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε την πρόκριση στην τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία και με τις τρεις χώρες να συγκεντρώνουν 11 βαθμούς.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση των «8» του Nations League και τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι πραγματικά συναρπαστικά...

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Nations League

Ισπανία – Γαλλία

Νορβηγία – Αγγλία

Ολλανδία – Πορτογαλία

Βέλγιο – Γερμανία

Οι ημερομηνίες των προημιτελικών

1ος αγώνας: 25-27 Μαρτίου 2027

2ος αγώνας: 28-30 Μαρτίου 2027

Το χρονοδιάγραμμα του Final Four