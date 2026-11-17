Η μοναδική ήττα της Εθνικής μας ομάδας στο Nations League, αυτή απέναντι στην Ολλανδία με 7-0 αποδείχθηκε και μοιραία, καθώς η μπορεί να τερματίσαμε με 11 βαθμούς και τριπλή ισοβαθμία με Γερμανία και Ολλανδία, ωστόσο το βαρύ σκορ δεν βοήθησε στο πλασάρισμα μας στην πρώτη δυάδα του ομίλου.

Η «Γαλανόλευκη» συσπειρώθηκε μετά την ήττα στο Άμστερνταμ και πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Σερβία φτάνοντας τους 11 βαθμούς, αλλά χρειαζόταν απώλεια βαθμών από τη Γερμανία, η οποία «σκόρπισε» με 5-0 την Ολλανδία.

Ωστόσο, με την κατάκτηση της 3ης θέσης το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εξασφάλισε πως θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του EURO 2028 και παράλληλα την παραμονή της στην League A του επόμενου Nations League.

Τα αποτελέσματα στον όμιλο της Ελλάδας στο UEFA Nations League

1η αγωνιστική (24/9/26) Ολλανδία - Γερμανία 1-1 Σερβία - Ελλάδα 1-2

2η αγωνιστική (27/09/26) Σερβία - Ολλανδία 1-2 Γερμανία - Ελλάδα 0-1

3η αγωνιστική (01/10/26) Γερμανία - Σερβία 2-0 Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

4η αγωνιστική (04/10/26) Ελλάδα - Γερμανία 0-0 Ολλανδία - Σερβία 2-1

5η αγωνιστική (13/11/26) Ολλανδία - Ελλάδα 7-0 Σερβία - Γερμανία 1-3

6η αγωνιστική (16/11/26) Ελλάδα - Σερβία 1-0 Γερμανία - Ολλανδία 5-0

Η τελική βαθμολογία:

1. Γερμανία 11 (11-3)

2. Ολλανδία 11 (14-10)

3. Ελλάδα 11 (6-10)

4. Σερβία 0 (4-12)