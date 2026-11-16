Ο Γιώργος Μασούρας ήταν αυτός που έλυσε τον γόρδιο δεσμό στην αναμέτρηση της Εθνικής μας απέναντι στη Σερβία στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό.

Η Εθνική ομάδα κατέβασε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και έπαψε να γίνεται απειλητική, με αποτέλεσμα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να περάσει στο ματς τους Μπακασέτα, Μασούρα για να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα της Σερβίας.

Έτσι, στο 68ο λεπτό ο Γιώργος Μασούρας εκμεταλλεύτηκε φοβερή σέντρα του Παυλίδη και από κοντά έκανε το 1-0.