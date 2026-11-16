Μία ιδιαίτερα απαιτητική εβδομάδα περιμένει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει διαδοχικά τον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι στο πλαίσιο της EuroLeague.

Ο Όντεντ Κάτας, στις δηλώσεις του ενόψει των δύο αναμετρήσεων, χαρακτήρισε δύσκολο το πρόγραμμα της ομάδας του, ακόμη και για τα δεδομένα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όσα είπε ο Κάτας:

«Μας περιμένει μια πολύ, πολύ δύσκολη εβδομάδα, ακόμα και για τα δεδομένα της EuroLeague. Αυτό αποτελεί πρόκληση για εμάς. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι δύο νίκες στα ντέρμπι ήταν σημαντικές για εμάς και για την αυτοπεποίθησή μας. Απλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γίνουμε καλύτεροι επιθετικά σε αυτό το στάδιο της σεζόν.

Πιστεύω ότι με τις περισσότερες από τις ομάδες που έχουμε φτιάξει εδώ, βρήκαμε τρόπο να παίζουμε πολύ καλύτερα από ό,τι καταφέρνω να κάνω αυτή την στιγμή. Αυτό είναι δικό μας θέμα, των προπονητών. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να αλλάζουμε και να κάνουμε προσαρμογές, χωρίς πάντα μεγάλη επιτυχία. Απλά πρέπει να παραμείνουμε θετικοί και να συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».