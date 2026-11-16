Το χειρότερο δυνατό σενάριο επαληθεύτηκε για την Εθνική μας ομάδα καθώς η νίκη απέναντι στη Σερβία δεν της έφτασε μετά την καταστροφική εκτός έδρας ήττα με 7-0 από την Ολλανδία.

Η Γερμανία όχι μόνο δεν έχασε βαθμούς, αλλά έστησε και πάρτι στο Βερολίνο και σκόρπισε στους... πέντε ανέμους τους «Οράνιε» με 5-0 και έκλεισε το εισιτήριο για τους «8» του Nations League.

Το σκορ άνοιξε στο πρώτο ημίχρονο ο Σέρχαντ με άπιαστο σουτ, ενώ το δεύτερο ημίχρονο μετατράπηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με τον Βίρτζ να σκοράρει δύο γκολ, ενώ το δείκτη του σκορ ανέβασαν οι Σλότερμπεκ και Γκρούντα δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της «Μάνσαφτ».

«Κλείδωσε» την πρόκριση η Ελβετία

Στη League B και συγκεκριμένα στον πρώτο όμιλο η Ελβετία «κλείδωσε» με εμφατικό τρόπο την πρώτη θέση στον όμιλό της και την άνοδο στη League A του επόμενου Nations League, νικώντας άνετα με 4-0 την Σκωτία.

Η Ελβετία προηγήθηκε με αυτογκόλ του Φέργκιουσον στο 22, ενώ σε τέσσερα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο κλείδωσε το αποτέλεσμα αρχικά με τον Μποτέλι στο 47' και τον Σάντσες στο 51΄.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στις καθυστερήσεις ο Ζέκι Αμντούνι.

Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου η Σλοβενία κέρδισε άνετα εκτός έδρας με 0-3 τα Σκόπια και τερμάτισε δεύτερη με 11 βαθμούς, ενώ τα Σκόπια τερμάτισαν με 0 βαθμούς και 15 γκολ παθητικό.