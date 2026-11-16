Η «γλυκόπικρη» νίκη της Εθνικής μας ομάδας με 1-0 απέναντι στη Σερβία και η παραμονή της στην League A του Nations League δεν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα για τα προκριματικά του Euro 2028, στο οποίο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Η «Γαλανόλευκη» θα συγκαταλέγεται στις 12 ισχυρότερες εθνικές ομάδες της προκριματικής διαδικασίας, γεγονός που της επιτρέπει να αποφύγει ορισμένα από τα «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην κλήρωση.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν θα μπορεί να βρεθεί στον ίδιο προκριματικό όμιλο με ομάδες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Ολλανδία, οι οποίες έχουν επίσης εξασφαλίσει θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση των προκριματικών έχει προγραμματιστεί από την UEFA για την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00 ώρα Ελλάδας, και θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία.

Τα γκρουπ δυναμικότητας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο η θέση της Ελλάδας στο πρώτο γκρουπ έχει ήδη «κλειδώσει», προσφέροντας στην Εθνική ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της προσπάθειας για πρόκριση στην τελική φάση του EURO 2028.

Οι ημερομηνίες των αγώνων

1η αγωνιστική*: 26-27 Μαρτίου 2027

2η αγωνιστική*: 29-30 Μαρτίου 2027

3η αγωνιστική*: 11-12 Ιουνίου 2027

4η αγωνιστική*: 14-15 Ιουνίου 2027

5η αγωνιστική: 23-25 Σεπτεμβρίου 2027

6η αγωνιστική: 26-28 Σεπτεμβρίου 2027

7η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2027

8η αγωνιστική: 3-5 Οκτωβρίου 2027

9η αγωνιστική: 11-13 Νοεμβρίου 2027

10η αγωνιστική: 14-16 Νοεμβρίου 2027

Ημιτελικά 2ης θέσης: 23-25 Μαρτίου 2028

Τελικός 2ης θέσης: 26-28 Μαρτίου 2028

* Με αστερίσκο οι αγώνες σε ομίλους των 5 ομάδων