Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη πρόκληση, με στόχο την παρουσία της στην τελική φάση του Euro 2028. Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028

1ο γκρουπ

Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Νορβηγία, Κροατία.

2ο γκρουπ

Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία / Σκωτία, Κόσοβο / Ιρλανδία.

3ο γκρουπ

Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία / Σλοβενία, Ιρλανδία / Κόσοβο, Ισλανδία / Εσθονία.

4ο γκρουπ

Εσθονία, Λευκορωσία, Νήσοι Φερόε, Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία / Ισλανδία.

5ο γκρουπ

Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.