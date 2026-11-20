Ο Αβούντου Αμπάς δεν σπατάλησε καθόλου χρόνου μετά την αποδέσμευσή του από την Ντουμπάι, αφού ήδη ανακοινώθηκε από την Βίρτους Μπολόνια.

Ο Αμπάς αναμένεται να πάρει φέτος τις πρώτες του συμμετοχές στην EuroLeague με την φανέλα των Ιταλών, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε σε 31 αγώνες της διοργάνωσης, έχοντας κατά μέσο όρο 3,2 πόντους και 1,5 ριμπάουντ.

Η ανακοίνωση της Βίρτους: