Με δύο επιστροφές που ενισχύουν τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει της δύσκολης αποστολής απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι Κρητικοί φιλοξενούνται από τους «πράσινους» την Κυριακή (22/11, 17:30) στο ΟΑΚΑ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων εντάχθηκαν ξανά ο Νίκος Χριστογεώργος και ο Γιάννης Αποστολάκης, θέτοντας εαυτούς στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας ενόψει της αναμέτρησης. Πρόκειται για δύο θετικές εξελίξεις για τον ΟΦΗ, που θέλει να παρουσιαστεί με τις περισσότερες δυνατές λύσεις στο παιχνίδι της Αθήνας.

Στον αντίποδα, οι Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, Κενάν Κόντρο και Μάνος Χνάρης δεν συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα, καθώς συνέχισαν τη θεραπεία τους.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας, ενώ το τεχνικό επιτελείο αφιέρωσε σημαντικό μέρος της προπόνησης στην εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Η κατάσταση των τριών ποδοσφαιριστών που παραμένουν εκτός θα επανεκτιμηθεί, με την τελική εικόνα για τις επιλογές του ΟΦΗ να διαμορφώνεται ενόψει της ανακοίνωσης της αποστολής.