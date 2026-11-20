Κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι το 2031 θα παραμείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο 4+1 ετών και θα συνεχίσει την εξαιρετική πορεία που έχει διαγράψει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά γήπεδα.

Στα 31 του, ο Ζίβκοβιτς αποτελεί τον φυσικό ηγέτη του ΠΑΟΚ, έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής 292 συμμετοχές με την «ασπρόμαυρη» φανέλα με απολογισμό 70 γκολ και 75 ασίστ σε 21.999' αγωνιστικά λεπτά. Βρίσκεται από το 2020 στο ρόστερ και κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει κατακτήσει την Super League το 2024, καθώς και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2021.

Η ανακοίνωση του «Δικεφάλου»:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Αντρίγια Ζίβκοβιτς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.

Ο Α. Ζίβκοβιτς γεννήθηκε στο Νις της Σερβίας στις 11 Ιουλίου του 1996. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της τοπικής Νασιονάλ και με τις επιδόσεις του κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μεγάλους της χώρας. Η Παρτιζάν τον απέκτησε το 2009 κι έφτασε σε σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και να γίνει ο νεαρότερος captain στην ιστορία της ομάδας.

Τον Ιούλιο του 2016 η Μπενφίκα δεν έχασε την ευκαιρία και τον ενέταξε στο δυναμικό της, παραμένοντας στην Πορτογαλία για τέσσερα χρόνια μέχρι που βρήκε το… λιμάνι του στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Κάποιες ιστορίες δεν είναι απλώς ποδοσφαιρικές. Είναι ιστορίες δεσμού, αφοσίωσης και κοινής πορείας.

Το 2020, ο Zile βρήκε στον ΠΑΟΚ τον σταθμό που έψαχνε στην καριέρα του. Μια ευκαιρία που εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή σχέση, με τη Θεσσαλονίκη να γίνεται το σπίτι του και την Τούμπα το μέρος όπου έμελλε να γράψει τις δικές του σελίδες ιστορίας. Με συνέπεια, προσφορά και αδιάκοπη παρουσία στο γήπεδο, εξελίχθηκε σε αρχηγό του Δικεφάλου.

Μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, 292 συμμετοχές, 70 γκολ και 75 ασίστ. Μια διαδρομή που αποτυπώνεται στους αριθμούς, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς.Ο Zile θα παραμείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την φανέλα του ΠΑΟΚ μέχρι το 2031!».