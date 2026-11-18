Τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία του Ηρακλή με τον Τζέικομπ Χάτσον, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Αμερικανού σέντερ, μετά την απόκτηση του Φόρεστερ.

Ο 24χρονος ψηλός, με ύψος 2,11 μ., φόρεσε τη φανέλα του «Γηραιού» σε δέκα αναμετρήσεις, υπολογίζοντας όλες τις διοργανώσεις. Πλέον, οι δύο πλευρές ακολουθούν χωριστούς δρόμους, με τον Χάτσον να βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Jacob Hutson. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».